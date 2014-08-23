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Dünya
Deutsche Welle

Focus: 'BND Türkiye'yi 1976'dan beri dinliyor'

Alman Focus dergisi, Federal Dış İstihbarat Teşkilatı BND'nin Türkiye'yi 1976 yılından bu yana dinlediğini iddia etti.

23 Ağustos 2014 15:49


Alman Focus dergisinde yer alan habere göre Federal Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Türkiye'yi 1976 yılından bu yana dinliyor. Dergi kaynak belirtmeksizin Türkiye'nin 1976 yılında Helmut Schmidt (SPD) başbakanlığındaki hükümetin verdiği izinle dinlendiğini ileri sürdü.

Alman medyası Türkiye'nin BND tarafından 2009 yılından bu yana dinlendiğini yazmış, Türkiye medyada yeralan haberlere tepki göstermişti. Haberlerde hükümetin Türkiye'yi Türk derneklerinin Alman iç politikası üzerindeki etkileri, PKK örgütü, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadele ve Türkiye'deki Alman askerleri nedeniyle dinlediği ileri sürülmüştü.

Gelişmeler üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile Almanya arasında tarihi derinliğe sahip dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu uygulamanın, uluslararası güvenliği ve istikrarı tehdit eden gerçek sınamalarla ortak mücadelemize zarar vereceği bilinmelidir" ifadelerine yer verilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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