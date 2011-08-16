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Foça'daki yangında örgüt şüphesi İZMİR (A.A)

16 Ağustos 2011 16:43

-Foça'daki yangında örgüt şüphesi İZMİR (A.A) - 16.08.2011 - İzmir'in Foça ilçesinde önceki gün iki ayrı ormanlık alanda yangını çıkardıkları iddiasıyla biri terör örgütü üyesi olduğu bildirilen 3 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Foça'da önceki gün çıkan orman yangınlarının ardından bölgeye giden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede vatandaşlarla görüştü. Vatandaşların verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda, yangınların çıktığı bölgede görülen şüpheliler M.Ö (16) F.T (19) ve F.Y (20) gözaltına alındı. Bu kişilerin sorgularında, Hakkari'den cuma günü İzmir'e geldikleri, iki gün bir otelde konakladıkları ve pazar günü Foça'ya geçtikleri belirlendi. Zanlılardan M.Ö'nün terör örgütü üyesi olduğu, örgüt adına eyleme ve gösterilere katıldığının tespit edildiği, F.T'nin sırt çantasında ise örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi. M.Ö'nün 18 yaşından küçük olduğu için Foça'da çocuk mahkemesine çıkarılacağı belirtildi. Diğer iki kişi ise İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi. İzmir'in Foça ilçesinde 14 Ağustos Pazar günü Kızıldağ mevkisi dikim sahasındaki ormanlık alanda ve Kozbeyli mevkisinde orman yangınları çıkmış, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle her iki yangın da söndürülmüştü.

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