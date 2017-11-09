Foça'daki veliler, taşımalı eğitimde ısrarcı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Foça ilçesine bağlı kırsal mahallelerde öğrenci sayısı 40\'ın altına düştüğü için okullarının kapatılmasının ardından bu yıl da taşımalı eğitimin kaldırılmasına tepki gösteren veliler, kaymakamlığa dilekçe verdi. Sonuç alamayan veliler, İzmir Valiliği\'nin önünde toplanarak, taşımalı eğitime devam edilmesi için bu kez valiliğe dilekçelerini teslim etti.

Foça\'nın Cumhuriyet, Ilıpınar, Yeniköy ve Kozbeyli mahallelerinde yaşayan veliler, bu yıl \'Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan yerleşim yerlerinde yaşayan öğrenciler, belediye otobüslerinden yararlanacak\' kararı gereği servislerin kaldırılmasıyla ana sınıfında, ilkokulda ve ortaokulda eğitim alan yaklaşık 200 öğrencinin mağdur olduğunu savundu. Evlerinin otobüs duraklarına 2-3 kilometre mesafede olduğunu, bölgesel şartlar nedeniyle çocukların bu yolu tek başına yürüyüp, belediye otobüsüne binmesinin mümkün olmadığını belirten veliler, taşımalı eğitime geri dönülmesini istedi. Çocuklarının emniyetle okullarına gitmesini istediklerini dile getiren veliler, bu duruma mahallelerinden geçen belediye otobüsleri sebepse bu otobüslerin de kaldırılmasını istedi. Veliler, ayrıca okul yardımlarının, servis ve yemek haklarının iptal edilmesine de dikkat çekti.

İzmir Valiliği\'nin önünde toplanarak, taşımalı eğitimin kaldırılmasıyla yaşadıkları sorunları duyurmaya çalışan gruba Yenifoça Forum Platformu, Eğitim-Sen, Egeçep, Veli- Der, Öv-Der, Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi ile Birleşik Taşımacılık Sendikası temsilcileri de destek verdi.

Aileler adına açıklama yapan Yenifoça Forum Platformu Sözcüsü Bahri Çivril, uygulamanın eziyete dönüştüğünü iddia etti. Çivril, şunları söyledi:

\"Özel servis kiralama veya toplu taşımaya para ödeme yükünü karşılayamayan bazı aileler, çocuklarını okula gönderememektedir. Toplu taşıma araçlarının saatleri, okulların başlama ve bitiş saatlerine uygun değildir. Çocuklarımız, araçla 10 dakika uzaklıktaki bir okula gitmek için yollarda 1-1,5 saat zaman kaybetmekte ve meskun olmayan mahallerde otobüs beklemek zorunda kalmaktadır. Bazı çocukların okullarına erişmeleri için iki araç değiştirmeleri gerekmektedir. Araç değişimi ve karşıdan karşıya geçişler nedeniyle çocuklarımızın can güvenliğinden büyük endişe duymaktayız. 6-10 yaş arası çocukların kendi başlarına otobüslere binmeye zorlanması, kazalara, yolda kaybolmalara ve başka olumsuz durumlara davetiye çıkarmaktır. Komşu ilçe Aliağa\'da taşımalı eğitim devam ediyor. Anayasa\'ya göre her yurttaşın eşit eğitim hakkı vardır ve bunu sağlamak devletin görevidir. Aliağa\'da sürdürülen taşımalı eğitimin Foça\'dan esirgenmesinin gerekçesini anlamak mümkün değildir, Bu anlamda Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim hakkını engellemekte, görevini yapmamakta, çocuklarımızı ve bizi adeta cezalandırmaktadır.\"

Geçen 9 Ekim\'de Foça Kaymakamlığı\'na verdikleri 120 imzalı dilekçeye olumsuz yanıt aldıklarını belirten Çivril, konuşmasının ardından beraberindeki temsilcilerle dilekçelerini İzmir Valiliği\'ne teslim etti.

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