Foça'daki saldırıda yaralı askeri hastaneye taşıyan vatandaşa ceza!

İzmir Foça'da düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan şehit askeri hastaneye taşıyan vatandaşa, Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesildi. Uzmanlar, bu gibi durumlarda ilkyardım bilincine dikkat çekti.

İzmir Foça'da askeri servis aracına düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu saldırı sonrası ilginç bir olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Yaralı askerlerden birini hastaneye taşıyan vatandaş, karakolluk olmuş.

Akşam gazetetesinde Melis Apaydın imzasıyla yer alan haberde, olayın öyküsü şöyle aktarıldı:

Patlamada Er Özkan Ateşli olay yeri, Uzman Çavuş Hakan Furkan Özmen hastanede şehit olmuştu. Olay yerine 5 dakika uzakta oturan vatandaş Ahmet Ünalan, patlamayı duyunca yardıma koşup yaralı Özmen'i aracıyla hastaneye götürdü. Geri dönüp başka bir askere yardım etmek isteyince iddiasına göre İlçe Emniyet Müdürü Erhan Zeren'in tepkisiyle karşılaştı.

Polis, olay yerine girdiği için Ünalan'a kızdı, Ünalan karşılık verdi. Ertesi gün karakola çağırıldı, ifadesine başvuruldu. Ünalan, emniyet güçlerinin görev yapmasını engellediği ve Zeren'e hakaret gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'na göre 169 TL ceza ödedi.

Ünalan şöyle konuştu: Askerlerin can çekişen halleri gözlerimin önünde. Derdim para pul değil. Bu muameleyi görmek canımı yakan. Suçum bu vatanın evladına yardım etmek. Yine olsa yine yaparım. Özmen'in şehit olduğunu öğrendiğimde yıkıldım.

3. Bomba iddiası

Ünalan yaralı askeri taşırken yanında olan Uzman Çavuş ilginç bir iddiada bulundu. Olay yerinde 3'üncü bir patlama düzeneğinin daha olduğunu belirten Uzman Çavuş 'Teröristler bombayı araç yokuş yukarı çıkarken patlatmayı planlamışlardı. Ancak vites değiştirileceğini hesaba katmadılar. Bomba erken patladı. Üzerindeyken patlatsalardı, hiçbirimiz kurtulamazdık' dedi.

Bilinçli taşıma şart

haberde, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ceyhun Balcı'nın görüşlerine de yer verildi:

"Terör saldırısı gibi durumlarda insanlar panik yaratabilir. Karmaşa söz konusudur. Yaralıyı hastaneye taşıyacak kişinin ilkyardım bilincinin bulunması gerekir. Yaralı karga tulumba taşınmamalı. Sık yaşanmaz ama bazı durumlarda cankurtaran gecikebilir. Bu zamanlarda yaralının hastaneye bilinçli bir şekilde taşınması zamanla yarışıldığı için hayat kurtarıcıdır."