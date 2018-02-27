T24 LogoT24 Logo
Gündem

Foça'da zodyak bot devrildi: 1 kişi öldü

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Foça İlçesi'nde, dalış yapmak ve balık avlamak için zodyak botla denize açılan 3 arkadaştan emekli öğretmen Osman Nuri Gülder, alabora olan botun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

27 Şubat 2018 00:33

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Foça İlçesi\'nde, dalış yapmak ve balık avlamak için zodyak botla denize açılan 3 arkadaştan emekli öğretmen Osman Nuri Gülder, alabora olan botun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Eski Foça ve Yeni Foça arasındaki bölgede önceki gün meydana geldi. Dalış yapmak ve balık avlamak üzere zodyak botla denize açılan 3 arkadaştan 1\'i alabora olan botun devrilmesi sonucu kaybolurken, diğer 2 kişi yüzerek kıyıya çıktı. Kazanın ardından yüzerek kıyıya ulaşan 2 kişi durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET) kaybolan emekli öğretmen Osman Nuri Gülder\'i bulmak için bugün sabah saatlerinde bölgede helikopter destekli arama çalışması başlattı. Olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, Gülder\'in cesedini Yeni Foça Yelken Kayalıkları Mevkii\'nde kıyıya vurmuş halde buldu. Gülder\'in cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAFoçaOsman Nuri GülderOlay Eski FoçaYeni FoçaDalışKazanınSahil GüvenlikEmniyet Timleri SAGETOlumsuzGülderYeni Foça Yelken Kayalıkları MevkiiAdli Tıp Kurumu Morgu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24