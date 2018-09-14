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Foça'da sahilde ve deniz dibinde temizlik

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde bir grup çevreci, sahil kıyısında ve deniz dibinde temizlik yaptı

14 Eylül 2018 21:52

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), DHA)- İZMİR\'in Foça ilçesinde bir grup çevreci, sahil kıyısında ve deniz dibinde temizlik yaptı.
Foça\'ya Sahip Çıkıyoruz (FSÇ) Platformu\'nun 30 üyesi, Büyükdeniz Sahili\'nde bugün öğle saatlerinde toplandı. Katılımcının bir bölümü deniz dibinde, diğerleri ise sahil boyunca temizliğe başladı. Poşet, araba lastiği, bazıları açılmadan atılmış plastik ve cam şişeler, metal kutular, şemsiye, ağaç ve plastik kasalar, halatlar ve balıkçı ağları, sebze ve meyve artıkları gibi çeşitli atıklar toplandı. Saat 17.00\'ye kadar süren temizlikte toplanan atıklar, Foça Belediye\'sinden talep edilen araçla çöp istasyonuna gönderildi.
FSÇ Platformu Sözcüsü Dr. Gökalp Müstecaplıoğlu, kente sahip çıkmaya çalıştıklarını, gönüllülerle toplanıp çevre temizliği yaptıklarını, asıl amaçlarının çevrenin kirletilmemesi gereğine dikkat çekmek olduğunu söyledi. Müstecaplıoğu, gelecek günlerde ilçenin değişik yerlerinde yine çalışma yapacaklarını söyledi.

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