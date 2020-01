Foça'da mıcırlı yol tepkisi

Seyfi GÜL/FOÇA(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in turistik ilçesi Foça\'yı, İzmir-Çanakkale Karayolu\'na bağlayan ve sathi kaplama (mıcır ve yapıştırma malzemesi kullanılarak) ile yenilenen yolun 1 ay geçmeden bozulmaya başlaması tepkilere neden oldu. Yoldaki mıcırların fırlayarak araçlarına zarar verdiğini ve kazalara neden olduğunu öne süren Foçalılar, imza kampanyası başlatıp, bir an önce sorunun çözülmesi istedi.

Foça\'yı, İzmir-Çanakkale Karayolu\'nun Türkelli Sapağı bölümüne bağlayan 26 kilometrelik yol ile ilçeyi Gerenköy-Maltepe-Seyrek üzerinden Ulukent\'e bağlayan yaklaşık 35 kilometrelik hattaki yollar, geçen ekim ayında mıcır ve yapıştırma malzemesi kullanılarak yenilendi. Yapım süresinde çok sayıda araç, zift ve taş fırlamaları nedeniyle hasar gördü. Mıcırların daha önceki onarım çalışmalarında olduğu gibi araçlar geçtikçe yapışacağı ve yolun düzeleceği beklenirken, tabakalar halinde sökülüp, daha da tehlikeli hal aldı. Cam ve kaportalarına gelen mıcırlar nedeniyle çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Bazı kişiler camları açık seyahat ederken, karşı yönden gelen aracın fırlattığı taşların içeri girdiğini ve içeridekilerin can güvenliğini tehdit ettiğini ileri sürüp, ilçeye gelecekleri uyardı.

İKİ GÜNDE 2 BİN İMZA

Karayolları 2\'nci Şube Müdürlüğü\'ne sözlü olarak, Savcılığa ise dilekçe vererek şikâyetlerini bildiren Foçalılar, sonuç alamayınca, imza kampanyası başlattı. İlk iki günde 2 bin imza toplayan ilçe sakinleri, Foça\'nın bu yolla cezalandırılmış bir yer haline geldiğini söyledi.

Doğal, tarihi ve jeopolitik özellikleriyle ilçenin duble yolu çoktan hak ettiğine inandıklarını belirten elektrikli ev aletleri bakım ve onarımı ustası Sedat Özdemir, \"Artık bizi perişan eden mıcır yol değil, sıcak asfalt yol istiyoruz\" dedi.

Foça Belediyesi\'nin MHP\'li Meclis Üyesi Taner Acar ise, halkın yoğun talepleri ile birlikte kampanya başlattıklarını, konunun artık siyasi değil hayati bir önem taşır hale geldiğini söyledi. Taner Acar, şöyle dedi:

\"Bu yoldan hep şikâyetçiydik. Ancak, son dönemde yapılan kötü imalatla kullanılmaz hale geldi. İmalattaki eksikler bütün yolların çakılla kaplanmasına neden oldu. Bu çakıllar ciddi kazalara, can kayıplarına ve ekonomik kayıplara sebep oldu, hâlâ da olmaya devam ediyor. Boyaların kalkmasıyla, camların patlamasıyla şikâyetler inanılmaz derecede çoğaldı. Bugün Foçalıların ve Foça\'ya gelenlerin araçlarına bakarsanız durum daha iyi anlaşılır. Yolun yapımıyla ilgili olarak Savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak soruşturma izni alamadık. Ulaşabildiğimiz yetkililere derdimizi anlattık ama yine sonuç alamadık. Foçalılar olarak konuyla ilgili tüm yetkililere bir kez daha seslenmek istiyoruz. 1981 yılında yapılan bu yol artık Foça\'ya yetmemektedir. Bu yol ivedi olarak, en hızlı bir şekilde yenilenmeli. Tabi ki hayalimiz duble yol. Ama en azından insanların kaza korkusu yaşamadan gidip geleceği, daha geniş, daha huzurlu, kazalarla ve ölümlerle anılmayacak bir yol istiyoruz.\"

Acar, 10 gün sürdürecekleri kampanyada toplanacak imzaları Karayolları 2. Şube Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü\'ne ileteceklerini, bölgedeki köy ve belde yollarında ortaya koyduğu başarılı çalışmaları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne de bir kopyasını vereceklerini belirtti.



