Foça'da kurtarılan kaçaklardan biri organizatör çıktı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalışırken, bindiklere lastik botun patlamasıyla ölümle burun buruna gelen ve sahil güvenlik ekiplerinin havadan ve denizden müdahalesi ile kurtarılan 41 kaçak arasında olan Suriye uyruklu Ahmed Hüseyin\'in (25) aynı zamanda organizatör olduğu tespit edilip, adliyeye sevk edildi.

Geçen 10 Ocak\'ta saat 23.50\'de, Foça\'nın Aslan Burnu Mevkisi\'nin kuzeyinde, bir grup yabancı uyruklu kaçağın yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye 2 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevkedildi. Bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri, arama-kurtarma çalışmasında, biri denize düşmüş diğerleri patlamış ve su alan lastik bot içinde toplam 41 kaçak tespit etti. Sahil Güvenlik botları ve helikopterinin ortak çalışmasıyla bir arama-kurtarma operatörü de denize indirilip, denize düşmüş olan kaçak can salına alınarak sağ olarak kurtarıldı. Batmak üzere olan lastik bottaki diğer kaçaklarda sahil güvenlik botuna alındı. Kurtarılan 13\'ü Afganistan, 8\'i Suriye, 6\'sı Sierra Leone, 6\'sı Angola, 3\'ü Eritre, 2\'si Mali, 1\'i Irak, 1\'i Somali,1\'i Komorlar uyruklu toplam 41 kaçak Foça Balıkçı Barınağı\'na getirilip, insani yardım yapıldı. 13\'ü çocuk toplam 41 kaçak kimlik tespitlerinin ardından Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Kaçakların ifadelerinden, aralarındaki 25 yaşındaki Suriyeli Ahmed Hüseyin\'in aynı zamanda organizatör olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Hüseyin, bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 40 kaçak ise işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip, İzmir İl Göç İdaresi\'ne gönderildi.



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