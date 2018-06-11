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Spor

Foça'da kulaçlar ay-yıldız için

FOÇA, (DHA) Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Milli Takım Seçmeleri, Foça'da yapıldı

11 Haziran 2018 14:16

FOÇA, (DHA)

Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Milli Takım Seçmeleri, Foça\'da yapıldı. 
İlçede 2 gün süren seçmelere 40 kulüpten 147 sporcu katıldı. Seçmelerde 16-17 yaş 7 bin 500 metre erkeklerde Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü\'nden Metehan Altuntop, kızlarda Anadolu\'nun Yıldızları Spor Kulübü\'nden Yakut Ayşe Yaprak, 14-16 yaş 5 bin metre erkeklerde Kocaeli Yüzme Kulübü\'nden Çağatay Üstününal, kızlarda Anadolu\'nun Yıldızları Spor Kulübü\'nden Aleyna Nur Sungur birinci oldu. İkinci gün yapılan 14-30 yaş 10 bin metre yarışlarında erkeklerde Metehan Altuntop, kadınlarda Yakut Ayşe Yaprak 7 bin 500 metrede olduğu gibi yine birinci olmayı başardı.  
 

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