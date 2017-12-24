Foça'da hırsızlık şüphelisi 2 çetenin 6 üyesine tutuklama

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça ilçesinde, toplam 21 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 ayrı hırsızlık çetesinin üyesi oldukları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen yaşları 16- 21 arasında değişen 6 kişi tutuklandı.

Foça\'da son haftalarda ev ve işyerlerinden hırsızlık olaylarında artış yaşanması üzerine Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olaylarının yaşandığı ev ve işyerlerinin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve istihbarat çalışmalarında bulunan jandarma, hırsızlık şüphelerinin eşkallerini belirleyip, harekete geçti. Foça\'da toplam 21 hırsızlık ve kasten yaralama olayına karıştıkları ve 2 ayrı çete üyesi oldukları ileri sürülen şüpheliler; Furkan İpekçi (21), Özcan Akkaya (23), Selahattin Altunç (19), Özkan Çiman (16), O.Ö, (16) ve E.B. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerden yaşları küçük olan O.Ö. ve E.B.\'nin Bolu\'dan geldikleri ve Yeni Foça\'daki 4 ayrı işyerinin kapısını tornavida ile zorlayarak açıp, hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.



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