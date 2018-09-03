Foça'da denize sızan petrolü temizleme çalışmaları sürüyor

Taylan YILDIRIM- Seyfi GÜL/FOÇA, (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan ve kaynağı henüz belirlenemeyen petrolü temizleme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Deniz kıyısındaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlanmasından sonra karada da temizliğe başlandı. Ekiplerin çalışmalarının yaklaşık 1 hafta süreceği belirtildi.

Foça\'da, Gencelli ve Cumhuriyet mahalleleri bölgesinde, geçen perşembe akşamı denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridi, sızıntı nedeniyle petrolle kaplanırken, siyaha büründü. Kirliliğin daha da yayılmaması ve petrolün dağılmaması için bölgede bariyerlerle önlem alındı. Sadece petrolü emen pedler, deniz yüzeyine bırakıldı. Denizde sürdürülen bu çabalar sonuç verirken, petrolün tabaka halinde vurduğu deniz kıyısı, tamamen temizlendi.

Su yüzeyindeki petrolü temizleme çalışmalarının tamamlanmasından sonra özel olarak yetkilendirilmiş firma görevlilerinin temizlik çalışmaları karaya taşındı. Bu sabahtan itibaren sahilde temizleme çalışmalarına başlandı. Petrolün yoğun olarak kirlilik oluşturduğu bölümlerdeki kumlar ile taşlar toplandı. Bazı bölümlerde ise özel pedler kullanıldı.

SIZINTININ KAYNAĞI BELİRLENEMEDİ

Bir yandan temizlik çalışmaları sürdürülürken diğer yandan da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekiplerin, sızıntının kaynağının tespiti için araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi. Geçen cuma gününden beri yapılan araştırmalardan henüz sonuç alınamadığı öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de temizleme çalışmalarının en önemli kısmın aşıldığını, artık ince temizlik çalışmalarının yapıldığını kaydetti.



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