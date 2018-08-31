Foça'da deniz petrole bulandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, gece denizde kaynağı henüz belirlenemeyen bir nedenle ham petrol sızıntısı meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle petrol tabakası Yeni Foça sahillerine kadar ulaşırken, bölgedeki inceleme ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, dün gece, denizde kaynağı henüz belirlenemeyen ham petrol sızıntısı meydana geldi. Deniz yüzeyini kaplayan petrol, rüzgar ile dalgaların etkisiyle Yeni Foça sahiline kadar ulaştı.

Ekipler, sahildeki deniz yüzeyini kaplayan petrolün daha fazla yayılmasını önlemek için bariyer çekti. Tatillerini bu bölgedeki yazlıklarında geçiren vatandaşlar da çalışmaları yakından takip ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Foça Çevre ve Kültür Platformu dönem sözcüsü Bahadır Doğutürk, "Dün gece itibariyle böyle bir kirlilikten bilgimiz oldu. Bugün gündüz tespitlerimizde ise Yeni Foça ve Gencelli mevki arasındaki sahile yayılmış olan petrol atığıyla karşılaştık. Bu kirlilikten dolayı doğadaki toplu ölümlerin gerçekleşmesinden korkuyoruz.

Burada çok sayıda sanayi kuruluşu var. Bu yüzden çok ciddi sanayi kirliliği tehlikesi altındayız. Daha büyük olaylar yaşanmadan önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, tekneyle sahilin petrole bulandığı bölgede inceleme yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin bölgede temizlik çalışması yürüttüğünü belirten Çetin, "Bölgeden numune alındı. Sahil Güvenlik ve jandarmada failini arıyor. En kısa zamanda tespit edilir. Bize intikal eden bir sızıntı yok. Bulunduğumuz 1 kilometrelik alanda kirlilik var. Dağılmış durumda. Karaya vurdukça temizlenecek. Numuneler incelenecek, eğer bir sızıntı bulunursa numune alınıp karşı tarafla eşleştirilecek" diye konuştu. (DHA)