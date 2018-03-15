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Foça'da çam ağaçlarının kesimi durduruldu

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık bölgede yapılan ağaç kesimleri süresiz olarak durduruldu

15 Mart 2018 22:16

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça ilçesinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık bölgede yapılan ağaç kesimleri süresiz olarak durduruldu. Bu durum bölgede nöbet tutan çevrecilere iletilirken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.
Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi\'nin Armutludere Mevkii\'nde geçen 5 Mart\'ta ağaç kesimlerinin başlaması üzerine Yenifoça Forum, Foça Forum, Foça Çevre Platformu (FOÇEP), Ege Çevre Platformu (EGEÇEP) üyeleri yaşamlarını bölgedeki mahalle ve köylerde sürdüren vatandaşların da katılımıyla sahaya gelerek kesimi engellemeye çalıştı. 2 günde 300 dolayında çam ağacının kesilmesine Foça ve civar yerleşim birimlerinden gelen bazı STK temsilcileri ile yeni katılımcılar tepki gösterdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tepkiler üzerine kesime ara verildiğini açıkladı. Tepkilerin azalmaması ve konunun CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından TBMM\'ye taşınması üzerine, 6 Mart\'ta durdurulan ve 12 Mart Pazartesi günü sürdürüleceği açıklanan kesime, devam edilmedi.
Bölgede nöbet tutan çevrecilere bugün verilen bilgiyle, kesimin iptal edildiği duyuruldu. Yenifoça Forum ve EGEÇEP dönem sözcüsü Fırat Korkmaz, kazananın kişi ve gruplar değil, yaşam savunucuları olduğunu söyledi. Fırat Korkmaz; \"Ilıpınar sakinleri ve destek verenlerle birlikte ağaçlarımızı kesilmekten kurtardık. Duyarlılıklarından dolayı İzmir Orman Bölge ve İşletme Müdürleri ile Menemen Orman İşletme Şefine teşekkür ederiz\" dedi.
Resmi duyurunun önümüzdeki günlerde yapılacağını belirten yetkililer ise konunun incelenmesinin sürdüğünü, ancak kesimin süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.

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