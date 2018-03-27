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Foça'da 42 kaçak ve 2 organizatör yakalandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi'nde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 kaçak göçmen yakalandı

27 Mart 2018 22:52

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi\'nde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 2 kişi de gözaltına alındı.
Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün saat 23.00 sıralarında, Yenifoça\'nın Fatih Mahallesi Sazlıca Plajları mevkiinde park halindeki 35 RJ 62 plakalı midibüsü şüphe üzerine kontrol etti. Yapılan kontrolde midibüste, 31\'i Suriye ve 11\'i Somali uyruklu toplam 42 kaçak bulunduğu tespit edildi. Araç yakınlarında yakalanan ve organizatör olduğu belirtilen Suriye uyruklu Muhammet Tayyar (27) ve Türk vatandaşı A.S. (40) gözaltına alındı. Yakalanan kaçaklar, İl Göç İdaresi\'ne gönderildi. İşlemleri sonrası göçmen kaçakçılığından adliyeye sevk edilen 2 kişiden Suriye uyruklu Muhammet Tayyar tutuklandı, diğer şüpheli A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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