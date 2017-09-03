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Foça'da 41 kaçak yakalandı

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça İlçesi'nde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen yabancı uyruklu 41 kaçak yakalandı

03 Eylül 2017 16:04

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Foça İlçesi\'nde, yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen yabancı uyruklu 41 kaçak yakalandı.
Aslan Burnu yakınlarından lastik botla denize açılarak Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen 41 kaçak, sabaha karşı bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. TCSG-81 Bot Komutanlığı\'nın denizden 3 mil açıkta düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar yakalandı.
1 kız çocuğu, 8 kadın ve 32 erkekten oluşan grubun kimlik tespiti ve sorguları yapıldı. Kaçakların 2 Burkina Faso, 4 Eritre, 1 Fildişi Sahili, 5 Gana, 4 Kamerun, 17 Kongo, 4 Sudan ve 4 Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Foça balıkçı barınağına getirilen kaçaklara giyecek ve yiyecek verildi. Yaşları 9 ila 40 arasında değişen kaçaklar, işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne gönderilecek.

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