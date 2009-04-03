Foça'da 3 asker şehit oldu

İzmir'in Foça ilçesinde otobüs ile çarpışan otomobilde bulunan 3 komando kursiyer astsubay, yaşamlarını yitirdi.



Ilıpınar mevkisinde, Mehmet Bodur yönetimindeki 35 FA 81 plakalı yolcu otobüsü ile 45 F 0160 plakalı özel otomobil çarpıştı.



Kazada, özel araç içinde bulunan 22 yaşındaki komando kursiyer astsubaylar Ercan Yılmaz, Yunus Emre Daşlı ve Nurettin Kantar, olay yerinde can verdi.



Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Mehmet Bodur, "Bir anda özel bir aracın benim şeridime girdiğini gördüm. Frene bastım, kaçabileceğim bir yer yoktu. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi.