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Foça Yeryüzü Pazarı'nın kurucusu yaşamını yitirdi

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- TÜRKİYE'nin ilk, dünyanın 28'inci yeryüzü pazarı olarak ilan edilen Slow Food Foça Zeytindalı Birliği'nin kurucusu Gül Girişmen (69) yaşamını yitirdi

09 Mayıs 2018 20:09

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- TÜRKİYE\'nin ilk, dünyanın 28\'inci yeryüzü pazarı olarak ilan edilen Slow Food Foça Zeytindalı Birliği\'nin kurucusu Gül Girişmen (69) yaşamını yitirdi. Girişmen, 1,5 yıldır Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı ile mücadele ediyordu.
Foça ilçesinde 2010 yılı sonlarında küçük üreticinin yerel ve doğal ürünlerini aracısız satarak aile bütçelerine destek olmalarını sağlamak için birkaç tezgahla başlayan çalışmalara öncülük eden Gül Girişmen, merkezi İtalya\'da bulunan Uluslararası Slow Food Hareketi\'nin dikkatini çekti. Pazarı hareketin amaçları ve \'İyi, Temiz, Adil\' ilkeleri doğrultusunda yönlendiren Girişmen, bahçelerinde ürettiklerini kendileri satan, doğadan topladıkları yöreye özgü bitkileri tanıtan, bunlarla nasıl ve hangi yemeklerin yapıldığını anlatan, çeşitli etkinliklerle kendilerinin Foça\'nın ve Türkiye\'nin bilinirliğine katkı koyan üyeleri örgütlü hale getirmek için Foça Zeytindalı Birliği\'ni (Uluslararası Hareket literatüründeki ismi Convium) kurdu. Uluslararası Slow Food Hareketi Lideri Piero Sardo ve Yönetim kurulu üyesi Michelle Lumiz\'in yerinde incelemeleri sonrası yerel pazar, 19 Mart 2012\'de Türkiye\'nin ilk, dünyanın 28\'inci Yeryüzü Pazarı (Earth Market) olarak tescil ve ilan edildi. Gül Girişmen ve ekibi, Foça ve ürünlerini başta İtalya, Güney Kore gibi ülkeler olmak üzere Avrupa, Asya ve Afrika\'da birçok kez temsil etti. Konuya ilgi duyan dünya vatandaşlarının Foça\'ya gelmesinde etkili oldu. Gazete, dergi röportajları, konferans, panel ve toplantılarla çeşitli televizyon programlarında Terra Madre (Toprak Ana) ile Slow Food felsefesi ve uygulamalarını anlattı.
Kurulduğundan beri Foça Zeytindalı Convium liderliğini yürüten Gül Girişmen, 1,5 yıldır mücadele ettiği ALS hastalığı nedeniyle son dönemde konuşma ve nefes alma güçlükleri çekiyordu. Dün gece Foça\'daki evinde yaşamını yitiren Gül Girişmen\'in cenazesinin, İstanbul\'a götürüleceği, yarın Mecidiyeköy\'de toprağa verileceği öğrenildi.

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