Foça şehidi cebindeki 50 lirayla çocuklarına bayramlık alacaktı

İzmir’de düzenlenen PKK saldırısında şehit olan Özkan Ateşli’nin cebinden çıkan 50 lirayla iki oğluna bayramda elbise almayı planladığı öğrenildi.



İzmir’in Foça ilçesinde askeri araca düzenlenen bombalı ve silahlı saldırı sonucu şehit olan deniz muhafız er Özkan Ateşli için önce camide, ardından cemevinde tören düzenlendi.

Şehit Özkan Ateşli’nin cenazesesi daha sonra Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özkan Ateşli’nin geride bıraktığı 20 yılla büyük bir dram sığdırdığı ortaya çıktı.

Esenyurt’ta teneke bir evde yaşayan Özkan Ateşli, babasıyla birlikte çöp satarak 6 kişilik ailesini geçindirmeye çalışıyordu.

Bayram’da izin alarak İstanbul’da ailesinin yanına gelmeyi planlayan Ateşli’nin şehit olduğu sırada cebinden 50 lira çıktı.

Ateşli’nin ailesinin gönderdiği bu parayla 6 yaşındaki oğlu Alper ve 2 yaşındaki Alkay’a bayramlık elbise almayı planladığı öğrenildi.

Şehidin acılı annesi Şerife Ateşli, oğluyla yaptığı son telefon görüşmesini gözyaşlarıyla anlattı.

Anne Ateşli, şunları söyledi: “Telefonda çocuklarıyla, babasıyla konuştuktan sora benimle görüştü. Bana, ‘Anne onlara iyi bak’ dedi. Bayramda tekrar gelecekti. Babası uçak biletini gönderdi. Ben de 50 lira göndermiştim. ‘Anne, uçak biletini ve parayı aldım. Gelirken o parayla çocuklara elbise alacağım’ dedi.”