-FOÇA ROCK FESTİVALİ YARIN BAŞLIYOR FOÇA (A.A) - 27.07.2010 - İzmir'in Foça ilçesinde yarın başlayacak Foça Rock Festivali için tüm hazırlıklar tamamlanırken, ilçeye gelen gençler kamplarını kurmaya başladı. Foça'nın İngiliz Burnu mevkisinde yapılacak olan Rock Festivaline katılmak üzere ilçeye gelen yerli ve yabancı konuklar, kendilerine gösterilen alanda çadırlarını kurarken, teknisyenler de sahneyi ve konser alanını son kez gözden geçiriyor. Foça Belediyesi ve Poem Organizasyonun ortaklaşa düzenledikleri festival, beş gün boyunca 80'li yılların Amerikalı efsane grubu WASP, Alman Heavy Metal sahnesinin efsane ismi U.D.O. ve Power Metal'in güçlü ismi Primal Fear gibi yabancı grupları ağırlayacak. Festivalda Türkiye'nin önemli rock ve metal grupları Acil Servis, Affliction, Art Niyet, Asena Özçetin Feat. Karakedi, Asfalt Dünya, Baba Zula, Catafalque, Cingi, Çilekeş, Demirhan Baylan, Duman, Erkin Koray, Hayko Cepkin, İhtiyaç Molası, Kaçak, Kurban, Luxus, Manga, Marsis, Moğollar, Murder King, Ogün Sanlısoy, Parti ve Yüksek Sadakat da sahne alacak.