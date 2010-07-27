T24 LogoT24 Logo
Yaşam

FOÇA ROCK FESTİVALİ YARIN BAŞLIYOR FOÇA (A.A)

27 Temmuz 2010 18:30

-FOÇA ROCK FESTİVALİ YARIN BAŞLIYOR FOÇA (A.A) - 27.07.2010 - İzmir'in Foça ilçesinde yarın başlayacak Foça Rock Festivali için tüm hazırlıklar tamamlanırken, ilçeye gelen gençler kamplarını kurmaya başladı. Foça'nın İngiliz Burnu mevkisinde yapılacak olan Rock Festivaline katılmak üzere ilçeye gelen yerli ve yabancı konuklar, kendilerine gösterilen alanda çadırlarını kurarken, teknisyenler de sahneyi ve konser alanını son kez gözden geçiriyor. Foça Belediyesi ve Poem Organizasyonun ortaklaşa düzenledikleri festival, beş gün boyunca 80'li yılların Amerikalı efsane grubu WASP, Alman Heavy Metal sahnesinin efsane ismi U.D.O. ve Power Metal'in güçlü ismi Primal Fear gibi yabancı grupları ağırlayacak. Festivalda Türkiye'nin önemli rock ve metal grupları Acil Servis, Affliction, Art Niyet, Asena Özçetin Feat. Karakedi, Asfalt Dünya, Baba Zula, Catafalque, Cingi, Çilekeş, Demirhan Baylan, Duman, Erkin Koray, Hayko Cepkin, İhtiyaç Molası, Kaçak, Kurban, Luxus, Manga, Marsis, Moğollar, Murder King, Ogün Sanlısoy, Parti ve Yüksek Sadakat da sahne alacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24