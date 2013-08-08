Foça Kalesi, Dünya Mirası Listesi'nde

CHP’li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Foça Kazı Kurulu Başkanı Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özyiğit, restorasyon çalışmaları tamamlandığında kalenin dünya mirası ana listesine alınacağından kuşku duymadıklarını söyledi.

UNESCO, 11-15’inci yüzyıllarda bütün dünyada önemli ticaret kolonileri kuran Cenevizliler’e ilişkin kalelerin önemlilerini bu yıl Dünya Mirası Geçici Listesi’ne aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca açıklanan listede, İstanbul’daki Yoros Kalesi ve Galata Kulesi, İzmir’de Foça Kalesi ve Çandarlı Kalesi, Bartın’da Amasra Kalesi, Düzce’de Akçakoca Kalesi ile Sinop Kalesi yer aldı.

Restorasyon hızla sürüyor

1275-1455 yılları arasında Ceneviz egemenliğinde olan ve döneminde bütün Avrupa’ya özellikle şap ihracatı yapılan çok önemli bir ticaret merkezi olan Foça Kalesi’nde restorasyon çalışmaları iki yıldır sürüyor.

Foça Kalesi’nde restorasyon çalışmalarını yürüten Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özyiğit, kalenin geçen yıl Osmanlı dönemine ilişkin olan bölümlerini onardıklarını, halen Cenevizliler’e ait kent duvarları ve kulelerini restorasyonun ise devam ettiğini, bu yıl sonuna kadar büyük ölçüde buradaki çalışmaları bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Phokaia Uygarlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve desteğiyle devam eden çalışmalarda en büyük yardımı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi’nin yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Özyiğit, "Ceneviz kuleleri özellikle formlarıyla değişiklik arz ediyor. Bazıları konik, bazıları beşgen biçiminde. Kare planlı kuleler de var. Bu duvarların üzerinde ise Athena Tapınağı yer alıyor. Foça Athena Tapınağı İon dünyasının en eskilerinden biri. Öte yandan restorasyonunu yapmakta olduğumuz kent duvarlarının önünde, deniz kıyısında yer alacak yolun proje aşamasını da tamamlamış bulunmaktayız. Önümüzdeki sonbaharda bu projenin uygulanmasına başlanacağını umut ediyoruz" dedi.

Tüm bu çalışmalardan sonra Foça Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirasının Ana Listesi’nde yer alacağından kuşkuları olmadığını belirten Prof. Dr. Özyiğit, "Gerçekte Foça bunu fazlasıyla hak ediyor. Çünkü Foça’nın altında antik kent olan Phokaia, bugünkü batı uygarlığını kuran önemli kentlerden biri var. Fransa, İspanya ve İtalya’da çok sayıda kolonileri var. Anadolu’nun en eski tiyatrosunun da yine Foça’da olması, Phokaia’nın antik dönemde kültürel düzeyinin ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Dünyada ekonomik gelişmişlik arttıkça, turizm de önemli ölçüde artış göstermektedir. Turizmde önemli ilgi alanları güneş, deniz ve tarihi merkezlerden oluşmaktadır" diye konuştu.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da çalışmaların aralıksız sürdüğünü, amaçlarının geçici değil sürekli ana listede yer alarak Foça’yı tarih turizminin önemli noktalarından biri yapmak olduğunu söyledi.şti.