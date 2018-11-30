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Foça fotoğrafçıların doğal platosu

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in turistik ilçesi Foça, mevsimin kışa dönmesiyle fotoğraf tutkunları için tam bir doğal plato haline geldi

30 Kasım 2018 12:19

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in turistik ilçesi Foça, mevsimin kışa dönmesiyle fotoğraf tutkunları için tam bir doğal plato haline geldi.
Yaz sezonun sona ermesiyle hareketli günleri geride bırakan Foça, kış mevsiminde farklı güzelliklere sahne oluyor. Gündüz, gece, yağmur yağarken, güneş doğarken, günbatımında, ay ışığında eşsiz görüntülerin oluştuğu ilçe, fotoğraf tutkunlarının mekanı haline geldi. Büyükdeniz Sahili\'nden tekneler arasından günbatımının fotoğrafı çekilirken Küçükdeniz Sahili\'nde denizdeki yelkenliler, gece ayın şavkının vurduğu Foça\'nın ölümsüzleşen kareleri görenlerde hayranlık uyandırıyor.

FOTOĞRAFLI

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