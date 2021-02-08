Foça belediyesi'nde toplu sözleşme imzalandı: Ücretlere yüzde 20 zam

Foça Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası 4 No’lu Şube arasında toplu sözleşme imzalandı. 63 kadrolu işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmeye göre ücretlere yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Demokrasi Meydanında düzenlenen sözleşme imza törenine, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, DİSK İzmir Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Disk Genel İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Aydın Tekin, 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, 3 No’lu Şube Başkanı Faruk Saral ve yönetim kurulları üyeleri, Foça Belediyesi DİSK Genel İş Sendikası işyeri temsilcileri ve belediye işçileri katıldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz belediye çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmasında, ‘‘Toplu sözleşme, Foça’mız ve kıymetli emekçi kardeşlerim için hayırlı olsun. Zor günlerden geçiyoruz. Sokakta olmak vatandaşımızın yanında olup hizmet vermek bizim görevimiz. Pandeminin en zor günlerinde elinizi çekmediniz, emeğinizi esirgemediniz. Bizde emekten geldiğimiz için, belediyemizin gücü ölçüsünde yapabildiğimiz kadar kadrolu işçilerimizin maaşlarını yaklaşık yüzde 20 oranında arttırdık. Biz bir aileyiz; bunun anlamı para, pul, ikramiye, mesai değil. İnşallah önümüzdeki sözleşmelerde daha iyi rakamlarla ailenizi geçindirirsiniz.’’dedi.