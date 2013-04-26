Foals, One Love'a geliyor

Geçtiğimiz haftalarda Blur'u açıklayan Efes Pilsen One Love Festival'de diğer isimler de belli olmaya başladı. İngiliz grup Foals ve Fransız Wax Tailor açıklanan yeni isimler.



20 – 21 – 22 Haziran tarihlerinde üç gün sürecek festival Parkorman’da gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz haftalarda Britpop’un ünlü isimlerinden Blur’un sahne alacağının açıklandığı Festival’de diğer sanatçı ve gruplar da belli olmaya devam ediyor.

Indie Rock müziğin yeni nesil temsilcilerinden İngiliz grup Foals ve asıl adı Jean-Christophe Le Saoût olan ve son albümü “Dusty Rainbow From the Dark” ile beğeni toplayan Fransız Hip Hop sanatçısı Wax Tailor, açıklanan yeni isimler.

İkisi de Türkiye’deki müzikseverlerle ilk kez Efes Pilsen One Love Festival aracılığıyla buluşacak olan Foals 21 Haziran’da, Wax Tailor ise 22 Haziran’da sahne olacak.

25 yıldır alternatif rock dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan İngiliz grup Blur da, Türkiye’ye ilk kez Efes Pilsen One Love Festival 12 kapsamında gelecek.

Vokal ve klavyede Damon Albarn, gitarda Graham Coxon, bas gitarda Alex James ve davulda Dave Rowntree’den oluşan efsane grup müzikseverlerle 21 Haziran akşamı buluşacak.