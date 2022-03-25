FM 2022, Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerini oyundan çıkardı

Futbol menajerlik oyunu Football Manager (FM) 2022, güncelleme ile Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerini, tüm turnuvalardan çıkardığını açıkladı.

Birçok oyunseverin ilgiyle oynadığı futbol teknik direktörlüğü simülasyon oyunu Football Manager (FM) 2022'den Rusya hakkında flaş bir açıklama geldi. En çok oynanan futbol oyunlarından biri olan FM, Ukrayna'yı işgal ederek tüm dünyada tepkilere yol açan Rusya'nın Milli Takımı ve Rus kulüpleri uluslararası ve Avrupa turnuvalarından çıkardığını duyurdu.

FM 2022, yapılan yeni güncelleme ile tüm Rus kulüplerini Avrupa organizasyonlarından çıkarırken, Rusya Milli Takımı'nı da uluslararası turnuvalardan ihraç etti.



