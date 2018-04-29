Flynn, 'Türkiye'nin de karşı olduğu operasyonu engelledi' iddiası

ABD'nin eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in, Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinden günler önce, Obama halen başkanlık koltuğunda otururken, Rakka'ya yönelik bir askeri eylem planının ertelenmesini sağladığı iddia edildi.

Washington merkezli McClatchy sitesinde yer alan haberde, Flynn'in Türkiye adına 500 bin dolar ücretle lobi faliyeti yürüttüğü ve Türkiye'nin de Kürt güçleriyle düzenlenecek olası Rakka operasyonuna karşı olduğu ifadesi yer aldı.

Flynn ve şirketi Flynn Intel Group Inc, geçmişte "Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarına olabilecek lobi faaliyeti yürüttüklerini" kabul etmişti.

Söz konusu faaliyete yönelik sözleşmenin de Donald Trump'ın 8 Kasım'da ABD Başkanı seçilmesinin ardından feshedildiği belirtilmişti.

Michael Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından gelen baskılar üzerine Şubat ayında istifa etmişti.

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevden aldığı eski FBI başkanı James Comey'den, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in Rusya'yla bağlantılarına ilişkin ilgili yürütülen soruşturmayı kapatmasını istediğini iddia etmişti.

Trump ise Rusya ile bağlantı iddialarını reddetmeyi sürdürüyor.

YPG'yi IŞİD'e karşı mücadelede önemli bir müttefik olarak gören ABD, Rakka'ya yönelik operasyonda bu güçlerle işbirliği yapmak istiyordu.

Rakka operasyonunda etkin rol oynamak istediğini açıkça dile getiren Türkiye ise, YPG'nin operasyonda yer almamasını şart koşuyordu.

Türkiye YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak görüyor ve 'terör örgütü' olarak kabul ediyor. ABD ise Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) IŞİD'e karşı mücadelede önemli bir yerel müttefik olduğunu ifade ediyor.