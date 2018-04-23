Flyboardla deniz üstünde Türk bayrağı açtılar

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla flyboard sporcuları denizde Türk bayrağı açtı. Çocuklar da flyboarda binerek eğlendi.

Ay Işığı Koyu\'nda dünya şampiyonası için antrenmanlarına devam eden Türkiye Flyboard Şampiyonu Uğur Piro, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı çocukları flyboarda bindirdi. Piro ve takım arkadaşları denizin üzerinde de Türk bayrağı açarak, flyboard gösterisi yaptı. Piro ve arkadaşlarının kontrolünde flyboarda binen çocuklar da ellerindeki Türk bayrağını açarak bayramı kutladı.

Uğur Piro, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda çocuklara farklı bir heyecan yaşatmak için böyle bir organizasyon yapmak istediklerini söyledi. Çocukların bayramda farklı bir heyecan yaşadıklarını aktaran Piro, \"Amacımız onları eğlendirmekti. Birkaç çocuğu flyboarda bindirip Türk bayrağı açtırdık. Onlar da denizin üzerinde Türk bayrağı açmanın heyecanını ve gururunu yaşadı. Onları mutlu etmek bizim için önemliydi\" dedi.

İlk defa flyboarda binen Nehir Doğan da başta çok heyecanlandığını, daha sonra alıştığını söyledi. Doğan, bütün çocukların bayramını kutlarken, denizin üzerinde uçmanın çok güzel bir duygu, Türk bayrağını açmanın ise kendisi için gurur verici olduğunu vurguladı.



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