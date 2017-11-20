Flyboardcular, şovları ve güzellikleriyle dikkat çekti

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde, 2018 Dünya Flyboard Şampiyonası\'na hazırlanan Rus 20 yaşındaki Valeria Vershinina ile Kazak aynı yaştaki Dina Adburakhmanova, şovlarının yanı sıra güzellikleriyle de ilgi çekti.

Kemer\'in merkezindeki ünlü Ayışığı Koyu\'nda, 2018 yılında yapılacak Dünya Flyboard Şampiyonası\'na hazırlanan, 2017 yılı Dünya Şampiyonası\'nda 5\'inci olan Rus Valeria Vershinina ile Kazakistan\'dan gelen ve Dünya Şampiyonası\'nda Türk takımında yarışmak için çalışma yapan Dina Adburakhmanova, hem flyboard şovları hem de güzellikleriyle dikkat çekti. Flyboard\'un kadınlar için zor bir spor olduğunu belirten Vershinina, \"2 yıldır, flyboard kullanıyorum. Kadınlar için gerçekten zor bir spor, dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Bunun için de sürekli idman yapılması gerekiyor. Havalar, iyi olduğunda, saat 11.00\'de başlıyoruz; 15\'er dakikalık çalışmanın ardından dinlenme ve tekrar 15 dakika çalışma ile gün batımına kadar devam ediyoruz\" dedi.

\'TÜRKİYE\'YE DAVET EDİLDİM\'

Flyboard ile ​2 aydır uğraşan, Flyboard Türkiye Takımı ile birlikte çalışmalar yapan ve Antalya\'da yaşayan Kazak asıllı Abdurakhmanova, \"Türkiye\'ye davet edildim, burada kurulan Türk takımında yer almak için. Kazakistan\'da yaşayan bir kız arkadaşım ile birlikte bir şampiyonada birlikteydik, 3\'üncü oldum. Moskova\'da yapılan turnuvada beni, Türkiye\'ye davet ettiler. Buranın güzelliklerini bildiğim ve imkanlar burada daha iyi olduğu için Türkiye\'ye geldim\" diye konuştu.

Flyboard\'un kolay bir spor olmadığını da vurgulayan Abdurakhmanova, \"Kadınlar için daha zor ve her düşmeden sonra kadınlar, bu işi bırakıyor. Hatta arkadaşım birinci denemeden ve düşüşünün ardından bu sporu bıraktı. Ben, bu işi yapmak istiyorum. Vücudun dengesini kurduktan sonra ve sürekli antrenman yaptıktan sonra bence, en güzel spor dallarından biri ve kadınlara önerebilirim\" dedi.

2016-2017 Flyboard Türkiye Şampiyonu Uğur Piro da Antalya Flyboard Türkiye Takımı\'nın kaptanı olduğunu belirterek, Rusya\'dan gelen ve 2018 Dünya Şampiyonası\'nda rakipleri olacak sporcuları ağırladıklarını söyledi. Misafirlerin, Türkiye\'ye ilk defa geldiğini aktaran Piro, doğasını ve hava şartlarını çok beğendiklerini de kaydetti.



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