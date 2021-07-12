Floyd Mayweather'ın servetine Conor McGregor katkısı

UFC'de Dustin Pourier maçını kaybeden Conor McGregor, Floyd Mayweather'ın servetin katkı sağladı.
UFC'de merakla beklenen maçta kazanan Dustin Pourier oldu.
Karşılaşmada yer ters basan Conor McGregor'ın ayak bileği kırıldı. McGregor, salondan sedyeyle götürülürken maçı hakem kararıyla Dustin Pourier kazandı.
Conor McGregor'ın bu yenilgisi dövüş sporlarının bir başka gözde ismi Floyd Mayweather'ın servetine katkıda bulundu.
Mayweather, Instagram hesabından McGregor'un maçı kaybedeceğine dair 50 bin dolarlık bahse girdiğini duyurdu. Karşılaşmanın sonucu 44 yaşındaki boksöre 35 bin dolar kazandırdı.