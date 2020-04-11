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Spor

Floyd Mayweather efsanelerle sanal ringe çıkacak

11 Nisan 2020 13:01

Boksun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden Floyd Mayweather, yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma uyarınca Mayweather, rüya karşılaşmalara çıkabilecek.

Mayweather ile yayıncılık platformu futboTV ile sanal eğlence firması FaceBank arasında, yeni bir iş birliğine gidildi. Buna göre, Mayweather başta olmak üzere günümüzdeki ve eski boksörlerin hassas ve gerçek zamanlı simülasyonları yapılacak.

FaceBank, Mayweather ile birlikte boksörlerin yüzlerinin ve vücudunun fotoğrafları ile filmlerinden digital benzerlerini oluşturacak. Bu sayede boks severler, istediği boksörleri aynı ringe çıkarabilecek.

Muhammed Ali, Mike Tyson veya Mayweather'in sikletindeki efsaneler Sugar Ray Leonard ile Roberto Duran arasındaki maçlar izleyebilecek.

Şirket, diğer isimlerle de yapılan anlaşmaları önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacak.

 

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