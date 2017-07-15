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Spor

Florya'da Sneijder protestosu

Galatasaraylı taraftarlar, sözleşmesi karşılıklı feshedilen Wesley Sneijder'in takımdan ayrılmasını protesto etti

15 Temmuz 2017 12:13

Galatasaraylı taraftarlar, sözleşmesi karşılıklı feshedilen Wesley Sneijder'in takımdan ayrılmasını protesto etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten sözleşmenin feshedildiği açıklanmasının üzerine çok sayıda Galatasaraylı taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti.

Sneijder'in gitmesine sinirlenen taraftarlar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi istifaya davet etti. Hollandalı futbolcuya tezahüratlarla destek olan taraftarlar, daha sonra tesislerden ayrılmaya başladı. 

Protesto sırasında tesislerin önünde güvenlik güçleri, önlem aldı.

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