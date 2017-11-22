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Spor

Florya'da 180 dakikalık alarm

Tudor: "Derbiyi unutun önce Alanya maçını kazanalım" İstanbul (DHA) - Medipol Başakşehir yenilgisiyle sarsılan Galatasaray, arka arkaya oynanacak Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş maçları için kenetlendi

22 Kasım 2017 17:53

Tudor: \"Derbiyi unutun önce Alanya maçını kazanalım\"

İstanbul (DHA) - Medipol Başakşehir yenilgisiyle sarsılan Galatasaray, arka arkaya oynanacak Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş maçları için kenetlendi. 
Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını eksiksiz sürdüren Galatasaray\'da teknik direktör Igor Tudor öğrencilerinin hepsiyle tek tek konuştu. Talebelerinden Beşiktaş maçını kafalarından çıkarmalarını isteyen Tudor\'un \'Derbiyi unutun. Önce Alanya maçını kazanalım\' dediği öğrenildi. 

180 DAKİKA KADERİMİZİ BELİRLER
Çok kritik bir viraja girdiklerini belirten Hırvat çalıştırıcı Alanya ve Beşiktaş maçlarının önemine değinerek \'Alanya maçı da, Beşiktaş maçı da 3 puanlık maçlar. Biri kazanılmadan diğernini önemi yok. Önümüzdeki 180 dakikayı en iyi şekilde geçersek, devreyi lider bitiririz\' dediği ifade edildi. 
KART ALARMI
Sarı kart ceza sınırında bulunan Badou Ndiaye ve Maicon\'u uyaran Igor Tudor, oyuncularından Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından çok dikkatli olmalarını istedi.
DÖRTLÜ SAVUNMA 
Tudor\'un Alanya karşısında takımını sahaya ilk haftalardaki düzenle sürmesi bekleniyor. Dörtlü savunma oynatmayı planlayan Tudor, cezalı Fernando yerine ise Selçuk İnan\'a görev verecek.
 

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