Florya Atatürk Ormanı yolu için imar teklifi

Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine 1937 yılında kurulan Florya Atatürk Ormanı için imar planı hazırlıkları başladı. 2. derece doğal sit alanı olan ormanlık alan için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın nasıl bir plan çalışması yapacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul 4 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 18 Nisan 2018 tarihli toplantısının gündeminde dikkat çekici bir başvuru yer aldı. Başvuru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Planlama Müdürlüğü'nün Florya Atatürk Ormanı'na ilişkin imar planı teklifiydi. İmar planı teklifinin içeriğine ilişkin İBB yetkilileri yaptığı açıklamada, teklifin kendilerine ait olmadığını, Bakırköy Belediyesi'nin 1 Şubat 2018'de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yaptığı yol çalışması ile ilgili bir talep olduğunu belirttiler. İBB yetkilileri, bölgede plan yapma yetkisinin de orman ve doğal sit alanı olması nedeniyle kendilerinde değil Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olduğunu ve bakanlığa bu doğrultuda görüş bildirildiğini kaydettiler.

"Ormanın içindeki yol dışarıya taşınacaktı"

Bakırköy Belediyesi yetkilileri de Florya Atatürk Ormanı ile ilgili imar planı taleplerinin olmadığını açıklayarak ormanın içinden geçen yolu dışarı almak için 2015 yılında yaptıkları bir başvuruyla başlayan bir süreç olduğunu ifade ettiler.

Bakırköy Belediyesi yetkilileri süreci şöyle anlattı:

“2015 yılında ormanın içinden geçen yolu ormanın dışına çıkarmak için bir çalışma yaptık. Orman 2. derece doğal sit alanı olduğu için tadilat teklifimizi tabiat varlıkları komisyonuna gönderdik. Onlar da ormanın tamamı plansız olduğu için sadece yol için değil ormanın tamamı için bütüncül bir plan çalışması yapılmasını istedi. Kurum görüşleri eksikti onlar tamamlandı. Bürokratik işler nedeniyle 2015 yılında başlayan süreç bugüne kadar uzadı. En son ‘orman için bütüncül bir plan yapın' denildi. Bütüncül plan yapma yetkisi İBB'de olduğu için konuyu onlara ilettik.”

"Koruma gayretindeyiz, Florya'nın dokusu bozulmasın"

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da “Florya Atatürk Ormanı'na, Yeşilyurt Hava Harp Okulu'na karşı bir niyet içinde olduklarını görüyorum. Biz aksine oraları koruma gayretindeyiz. O yüzden Atatürk Ormanı'nın içindeki yolu, trafiği dışarıya alınmasını teklif ettik. Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'ni imara açtılar kısa süre önce. Planlara itiraz ettik ve dava açtık. Orada imar, trafik ve nüfus yoğunluğuna karşıyız. Atatürk Ormanı dahil Florya'nın dokusu bozulmasın istiyoruz” diye konuştu.

Şimdi Florya Atatürk Ormanı ile ilgili bütüncül planın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

2009'da da tartışıldı

2009 yılında da Florya Atatürk Ormanı'nın imara açılması tartışma konusu olmuştu. İBB'nin 704 bin metrekarelik ormanın 17 bin metrekarelik bölümü içinde 1020 metrekarelik sosyal tesis kurma kararı tepki çekmişti. Kararın orman içinde 12 Evler olarak bilinen belediye başkan ve yardımcılarının kullanması için 1950'lerde yapılan lojmanları yasal hale getirdiği öne sürülmüştü.