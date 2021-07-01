Flört uygulamalarını kullanırken güvenliği sağlamak için neler yapılmalı?

T24 Yaşam

Flört uygulamalarının, kullanıcıların hesaplarını sosyal ağ sitelerinden birine (Instagram, Facebook, Spotify, vb.) kaydetmelerine olanak tanıyor. Kullanıcı bunu yapmayı seçerse, profili otomatik olarak o sosyal ağ sitesindeki fotoğraflar ve profil bilgileri gibi bilgilerle dolduruluyor. Kullanıcılar ayrıca iş yerleri veya üniversiteleri gibi bilgileri paylaşmaya davet ediliyor. Bahsedilen bu verilerin tümü, flört / date uygulaması kullanıcılarının sosyal medya hesaplarını ve bu hesaplardaki gizlilik ayarlarına bağlı olarak bir dizi başka kişisel bilgiye ulaşılmasını kolaylaştırıyor.

Ayrıca Happn, Her, Bumble ve Tinder gibi uygulamalar, kullanıcıların konumlarını paylaşmalarını zorunlu kılıyor. Mamba gibi bazı uygulamalar kullanıcıların en yakın mesafedeki eşlerini paylaşıyor. Happn, kullanıcıların eşlerinin kendileriyle kaç kez ve hangi konumlarda kesiştiğini görmelerini sağlayan ek bir işleve sahip.

Uzmanlar, flört uygulamalarını kullanırken güvenliği sağlamak için şu yöntemleri öneriyor:

- Profilinizde çok fazla kişisel bilgi (soyadı, işvereni, arkadaşlarınızla fotoğraflar, siyasi görüş vb) paylaşmayın.

- Profilinize başka sosyal medya hesapları bağlamayın.

- Mümkünse konumunuzu elle seçin.

- Mümkünse iki aşamalı kimlik doğrulama kullanın.

- Uygulamayı artık kullanmıyorsanız profilinizi silin veya gizleyin.

- Flört uygulamalarında yerleşik mesajlaşmayı kullanın. Yalnızca eşleşmenize güvendiğiniz durumlarda mesaj gönderenlerle iletişime geçmek öneriliyor. Bunu yapmaya karar verirseniz, sohbeti özel bilgilerinizi güvende tutacak şekilde ayarlayın.

- Cihazlarınızda güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Bu çözüm teknolojik cihazlarınızda kötü amaçlı herhangi bir veya şüpheli etkinliği tespit etmenize ve ayrıca ziyaret ettiğiniz URL'nin güvenliğini kontrol etmenize yardımcı olur.