Flormar işçilerinin eylemi 78. gününde

Kozmetik bakım ürünleri fabrikası Flormar'da 2018'in ocak ayında işçilerin sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarma yapılmasının ardından başlayan eylem 78. gününde.

İşten çıkarılan işçiler, firmanın Gebze Organize Sanayi Sitesi'ndeki fabrika önündeki eylemlerinde 77 günü geride bıraktı. Direnişlerinin 78. gününde işçiler öğle paydosuna çıkan arkadaşlarına şarkılar ve sloganlarla seslendi.

Ne olmuştu?

2018'in ocak ayında sendikalaşmaya başlayan işçilerin yüzde 51 çoğunluğu elde etmesiyle patron, sendikalaşmaya öncülük eden 132 işçiyi işten çıkardı. Flormar'da hukuksuzca gelen büyük çaplı işçi kıyımları ise Flormar direnişinin daha da büyümesine yol açtı.

TMMOB, TTB, Feminst Kadınlar gibi sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Ezgi Mola ile Aslıhan Gürbüz gibi birçok ünlüde işçilerin direnişine destek vermişti.