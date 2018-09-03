Flormar işçilerinin eylemi 112'nci gününde: Bizi yıldıramayacaklar

Sendikal faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) bulunan Flormar fabrikasındaki işinden atılan işçilerin eylemi 112. gününü geride bıraktı. İşçiler, valilik tarafından ses araçlarının kullanılmasının yasaklanmasına protesto etti.

Evrensel'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde valilik tarafından ses araçlarının kullanılması yasaklanan Flormar işçileri Gebze Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yürüyüş düzenledi. Sosyal tesislerde buluşan işçiler bölgedeki fabrikaların önünden geçerek, çalışan işçileri dayanışmaya çağırdı. “Kurtuluş yok tek başına yap hep beraber ya hiçbirimiz”, “Sendika hakkımız engellenemez”, “Direne direne kazanacağız”, “Flormar’a sendika girecek başka yolu yok” sloganları atan işçiler, Gıda-İş’te örgütlenen Tayaş işçilerinin fabrikasının önüne geldiğinde ise “Tayaş’a sendika girecek, başka yolu yok”, “İşte burası sömürü yuvası” sloganları atıldı.

Yürüyüşü Flormar önünde bitiren işçiler, fabrika önünde halaylar çekti. Fabrika önünde konuşan Petrol-İş Gebze Şube Başkan Yardımcısı Şivan Kırmızıçiçek, “112 gündür direniyoruz, direnmeye de devam edeceğiz. İşveren buradan sesimizi duysun, asla bizi yıldıramayacaklar. Bizler bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağız. Herkes bunu böyle bilsin. Asla pes etmek yok. Sermayenin örgütlü yapısına karşı bizler de işçilerin birliğini tesis edeceğiz. Mücadelemizi Türkiye’nin, dünyanın dört bir yanına duyuracağız. Sadece Flormar işçileri direnmiyor. Türkiye’nin dört bir yanında direnişler var. Bu direnişlerle bir araya geleceğiz” diye konuştu.