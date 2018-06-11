Flormar işçilerine Feminist kadınlardan destek

Feminist kadınlar, Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Flormar fabrikasında sendikalı oldukları için ya da sendikalı olduğu için işten çıkarılan arkadaşlarına destek verdikleri için kovulan direnişteki işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Sendikalaştıkları için Mayıs ayında işten çıkarılan ve yaklaşık bir aydır eylem yapan çoğu kadın 123 işçiyle dayanışmak için İstanbul'dan Gebze’ye giden feminist kadılar, “Flormar işçisi yalnız değildir”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Yaşasın feminist mücadelemiz”, “Flormar işçisi kazanacak” sloganları attı.

Tazminatlarını bile alamadan işsiz bırakıldıklarını söyleyen kadınların öncelikli talebi, sendikal hakların tanınması.

Flormar markası sendikalaşma nedeniyle işçileri işten çıkardığı iddialarını reddederken eylemdeki kadın işçiler işe geri dönene kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı.