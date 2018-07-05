Florida'ya “Kripto Para Birimleri Şefi” pozisyonu önerisi

Deniz Kılınç / İstanbul 5 Temmuz (DHA) – ABD’nin Florida eyaleti CFO’su Jimmy Patronis, Florida yönetimine “Kripto Para Birimleri Şefi” pozisyonu oluşturulması için başvuruda bulundu.

Patronis, eyaletin hızla gelişen kripto para birimleri endüstrisinin incelenmesi için yönetime yaptığı ve “Cryptocurrency Oversight Initiative” ismi verilen başvuruyu desteklediğini söyleyen Florida Meclis Başkanı Bill Galvano konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Teknoloji gelişmeye devam ettikçe eyaletimizin yeni eğilimleri en önden izlemesi ve vatandaşlarımızı söz konusu teknolojiler kapsamında dolandırıcılardan korumak için koruması gerekiyor.

“Patronis’i bu yenilikçi girişimi için tebrik ediyorum ve olası politika değişimlerinde kendisiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

Patronis ise konu kripto para birimleri olduğunda Florida’nın da harekete geçmesi gerektiğini belirtirken, şöyle devam etti:

“Menkul kıymetler ve sigorta yasalarının ICO’lara (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimleri İlk Halka Arzı)nasıl uygulanabileceği ve kripto para birimleri düzenlemelerini incelemesi için bir pozisyon oluşturulması için başvuruda bulundum.

“Kripto para birimleri endüstrisinin Florida’da daha fazla gözetilmeden ve denetimlenmeden büyümesine izin veremeyiz.

“Aktif ve dengeli bir yaklaşımla eyaletimiz dijital varlık teknolojilerine uygun bir inceleme getirecek. Florida’nın müşterilerini korumak için gereken önlemleri alması oldukça büyü kbir önem taşıyor.”