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Dünya
Deutsche Welle

Florida’da zorlu yarış

Seçimin kaderini belirleyecek en önemli eyaletlerden biri olan Florida’da başa baş yarış devam ediyor. Öte yandan Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu sağladı.

09 Kasım 2016 09:08

ABD‘de başkanlık yarışı başa baş ilerliyor. Seçimin kaderini belirleyecek eyaletlerden biri olan Florida'da kazanan aday büyük bir avantaja sahip olacak. Kazanan aday delege sayısını 29 artırmış olacak.

Şu ana dek Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Indiana, Kentucky, South Carolina, Ohio, West Virginia, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Alabama, Texas, Kansas, Wyoming, Missouri, South Dakota, North Dakota, Nebraska, Arkansas ve Louisiana eyaletlerinde kazandı.

Demokrat aday Hillary Clinton ise Vermont, Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Virginia, Illinois, New Jersey, New Mexico, Rhode Island, New York ve District of Colombia eyaletlerinde oyların çoğunluğunu aldı.

Son sonuçlara göre, Clinton'un delege sayısı 131, Trump'ın delege sayısı ise 168'e ulaştı.

Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağladı

Öte yandan CNN, Cumhuriyetçiler'in Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağladığını duyurdu.

ABD Başkanı Barack Obama ise yaptığı açıklamada, sonuçlar ne çıkarsa çıksın ABD'lilere birlik içerisinde olmaları çağrısında bulundu. Obama, seçimin yorucu, stresli ve bazen de tuhaf olduğunu kaybetti.

Obama, "Ne olursa olsun sabah güneş yeniden doğacak ve ABD hala Dünya üzerindeki en harika ulus olacaktır” dedi.

Florida'nın yanı sıra Kaliforniya, Michigan ve North Carolina da seçim sonuçlarında etkili eyaletlerden. Sonuçların netleşmeye başlamasının ardından Amerikan medyasında Trump'a verilen başkanlık şansı da arttı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, BS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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