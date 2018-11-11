Florida'da oylar tekrar sayılacak: ''Ahlaksız liberallerin bu seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz''

T24 Haber Merkezi

ABD'de ara seçimler bitti ancak sonuçların çok yakın çıktığı eyaletler tartışma konusu oldu. Sonuçların birbirine çok yakın çıktığı Florida eyaletinde Senato ve Valilik oylarının tekrar sayılmasına karar verildi. İlk sayımlarda Senato'ya Florida'dan girmeye hak kazanan Cumhuriyetçi Rick Scott, oyların tekrar sayılması için talepte bulunan Demokrat Parti Senato adayı Bill Nelson'a ''Ahlaksız liberallerin bu seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz, Senatör Nelson sonuçları kabul etmeli'' diyerek tepki gösterdi.

Scott, oyların tekrar sayılacağı açıklandıktan sonra eyaletteki her polisin sayımlarda hile olmaması için çaba sarfetmesini istedi. Seçimlerde Scott Nelson'ı sadece 12.500 oy, yani yüzde 0.15'lik bir farkla geçmişti.

Nelson, tekrar sayım kararı alındıktan sonra yaptığı açıklamada ''Bütün geçerli oylar sayıldığında kazanacağımıza inanıyoruz'' dedi.

Valilik seçimlerinde ise Cumhuriyetçi Ron DeSantis, Demokrat Andrew Gillum'u 33 bin 700 oyla geçmişti. Demokrat Gillum, tekrar sayım yapılırken hileyi önlemek için gönüllüler ve avukatlardan oluşan bir ekip kuracaklarını açıkladı. Gillum oylar tekrar sayıldığında kazanırsa Florida'nin ilk siyahi valisi olacak.