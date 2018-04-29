Florida'da bir lisede silahlı saldırı: Ölenler var, zanlı gözaltına alındı

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Parkland şehrindeki bir lisede silahlı saldırı meydana geldi.

Hayatını kaybedenlerin ve onlarca yaralının olduğu belirtiliyor.

Polis ise olaydan sonra kaçan saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Stoneman Douglas adlı lisede meydana gelen olayla ilgili bir açıklama yapan Broward Şerif Ofisi, bölgedeki kişileri kaçan saldırgana karşı uyarmıştı.

Bölge şerifi aynı zamanda 14 kişinin tedavi görmek için hastanelere götürüldüğünü belirtti.

Şerif, televizyon ekranlarından yaptığı açıklamada ise saldırganın eski bir öğrenci olduğunu aktardı.

Amerikan medyası ise okulda en az 20 kişinin yaralandığını, bazılarının olay yerinden götürüldüğünü ifade etmişti.

Lisenin bulunduğu bölgenin okul birliği, "silah sesleri üzerine Stoneman Douglas Lisesi'nde bazı yaralıların olduğu, okulun kilit altına alındığı, ancak öğrencilerin binalardan kurtarılmaya başkandığını ve polisin binalara sırayla müdahale ettiğini" duyurdu.

Okul müffetişi Robert Runcie ise 'saldırıda hayatını kaybedenlerin' olduğunu aktardı.

Aynı zamanda zanlının 'eski bir öğrenci olması ihtimalinin bulunduğunu' söyledi.

Okuldan geçen canlı görüntülerde çocukların sıra halinde çıkarıldığı görülüyor.

Bölgedeki polis departmanı, Twitter'dan öğrenci ve öğretmenlere "polis gelene kadar oldukları yerde saklanmış bir vaziyette" kalmaları çağrısında bulundu.

FBI da bölgeye çalışanlarını gönderdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan, "Dualarım ve başsağlığı dileklerim Florida'da gerçekleşen korkunç silahlı saldırının kurbanları ve aileleri ile beraber. Hiçbir çocuk, öğretmen ya da başka kimse Amerikan okullarında kendini güvensiz hissetmemeli" dedi.

Olayın okul dağılmaya yakınken gerçekleştiği düşünülüyor.

Kızının okulun içinde saklandığını söyleyen baba Caesar Figueroa, CBS televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Kızım şu an itibariyle bir dolabın içinde kilitli. Konuşmaktan korkuyor. 'Beni arama, çünkü senin sesini kimsenin duymasını istemiyorum' dedim. O yüzden hala dolabın içinde" dedi.

CNN'e konuşan 16 yaşındaki Justin Lewis adlı öğrenci ise sabah atış talimi yaptıklarını, o yüzden ilk başta silah sesleri duyunca başka bir talimin daha olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ancak öğretmenlerin daha kaygıyla davrandığını ve polislerin geldiğini görünce çitlerden atladığını anlattı:

"Bir çitten atlamayı başardım ve Walmart'a koştum. Anneme beni alması için mesaj atıp aradım."

Saldırının gerçekleştiği sırada trigonometri dersinde olduğunu anlatan Nicole Baltzer ise okul bitmeden 10 dakika kadar önce alarm zillerinin çaldığını belirtti.

"En az altı silah sesi duydum, çok yakından geliyorlardı" diyen Baltzer, CNN'e konuşurken halen okulda saklanıyordu. Kız kardeşinin ise başka bir sınıfta kapalı kaldığını söyledi.

Bu saldırı son zamanlarda Amerikan okullarında gerçekleşen ölümcül saldırıların sonuncusu.

En son Ocak ayında Kentucky'de 15 yaşındaki bir saldırgan iki öğrencinin ölümüne yol açmıştı.