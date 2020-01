Florida’da bir kilise kapılarına “silahlıyız” tabelası astı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – ABD’nin Florida eyaletinde bir kilise kapılarına, olası saldırganlara uyarı olarak “silahlıyız” tabelası astı.

Gerçekleştirdiği dini törenleri sosyal medya üzerinden yayınlayan The River at Tampa Bay Kilisesi, 26 kişinin öldürüldüğü Teksas’da yaşanan kilise katliamı sonrasında, kilisenin kapılarında yer alan tabelayı sosyal medyada paylaştı.

“The River at Tampa Bay Kilisesine hoşgeldiniz, burası özel bir mülktür. Lütfen buranın bir silahsız bölge olduğunu aklınızdan çıkarmayınız, silahlıyız ve gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya ölümcül güçle karşılık verilecektir. Burası bir kilise ve biz cemaatimizi korumak zorundayız” yazan mesajın altında ise “Papazlar” imzası bulunuyor.

Papaz Yardımcısı Allen Hawes, tabelanın bir yıldan uzun bir süredir kapılarda olduğunu ancak Kıdemli Papaz Rodney Howard-Browne’nin Instagram paylaşımından sonra dikkat çektiğini söyledi.

“Eğer bu kiliseye bir saldırı düzenleme niyetinde olan biri varsa, tabelalar bir caydırıcı görevi görüyor” diyen Hawes ekledi, “Tabelalar bütün kapılara asıldı ve olası saldırganlara cemaatimizi koruyacağımızı ilan ediyor”.

Tabelanın bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmesini ise, yakın zamanda Teksas’da bir kilisede gerçekleştirilen katliam ve Tampa Bay bölgesinde halen aranan bir seri katil olmasının vahşetin her yerde insanın karşısına çıkabileceğini gösterdiğini söyleyerek, “Cemaatimde yer alan insanların ölmesindense birilerinin sinirlenmesini tercih ederim” dedi.