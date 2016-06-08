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Yaşam

Florida’da ağzında insan taşıyan timsah için av başlatıldı

Polis tarafından yapılan aramalar sırasında cesedi buldu ancak timsah halen kaçak

08 Haziran 2016 18:01

ABD'nin Florida eyaletinde ağzında tuttuğu cansız insan bedeniyle görüntülenen timsah için polis av başlattı. 

The Sun'ın haberine göre, Hunter Gölü’nde salı günü görülen 2.5 metre boyundaki timsah nedeniyle bölgede alarm verildi. Çekilen görüntülerde timsahın ağzında bir insan taşıdığı görülüyordu.

Olayın polise haber verilmesiyle bölgede timsah avı başlatıldı.

Polis tarafından yapılan aramalar sırasında cesedi buldu ancak timsah halen kaçak.

Yetişkin bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen cesedin kimliği tespit edilemeyecek kadar parçalanmış olduğu belirtildi.

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