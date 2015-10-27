Florida'da 320 kara ayı için infaz emri!

ABD'nin Florida eyaletinde hayvan hakları savunucularının eleştirilerine karşın son 20 yılın ilk ayı avında 320 kara ayı avla öldürülecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Eyaletin Doğal Yaşam Komisyonu avcılara 320 ayıyı öldürme izni verecek. Kuruluş amacın ayıların artan sayısını kontrol altına almak olduğunu söyledi.

Havyan hakları savunucuları, eyaletin bunun yerine atık yönetimi ve atıklardaki yemek kokularının kontrol altına alınmasına öncelik vermesini istiyor.

Florida'da önceki gün 200'den fazla ayı avcılar tarafından kurtarıldı. Avcılar arasında 80 kiloluk bir ayıyı öldürerek hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen 16 yaşındaki bir genç de vardı.

Florida'da yetişkin kara ayıların sayısı yaklaşık 3.500 olarak biliniyor.

Avcılar Birliği'nden Nick Pinizzotto "Av mevsiminin daha da uzatılması ve yasağın gevşetilmesi gerekiyordu. Çünkü çok fazla sayıda yırtıcı var ve gerektiği gibi denetim altında değiller" dedi.

Bununla birlikte, hayvan hakları savunucuları avın gereksiz olduğunu ve halkın da bunu desteklemediğini söyledi.

Hayvan hakları savunucusu Kate MacFall, " Araştırmalar ormandaki ayıları avlamanın, ayıların yerleşim bölgelerine girmesi sorununu çözmediğini gösteriyor" dedi.

MacFall, Florida'da avın gereksiz olduğunu ve eyaletin bunun yerine atık yönetimine odaklanması gerektiğini belirtti.

Av karşıtları ise, ilerideki avlara engel olabilmek için ölü ayıların getirildiği bazı teslimak noktalarını görüntüledi.

Öldürülen ilk ayı emziren bir dişiydi.

Fakat Vahşi Yaşamı Koruma Komisyonu Orlando Sentinel Gazetesi'ne, avın zamanlamasının en genç ayı yavruları yaklaşık

9 aylık olacak şekilde ayarlandığını ve bu şekilde yavruların kendi başlarına hayatta kalabileceklerini söyledi.

Ayı Saldırıları

Yetkililer kara ayı sayısının 1970'lerdeki birkaç yüzden bugün 3500'e çıktığını ve bir güvenlik sorunu haline geldiğini söylüyor.

Son iki yılda çoğu Orlando'nun dış mahallelerinde yaşayan dört kişi ayı saldırılarında yaralandı.

Cuma günü ise bir ayı Eastpoint kasabası yakınlarında Charlie Griffin'i hafif yaraladı.

Yerel bir televizyona konuşan Griffin,180 kiloluk bir ayının çöp kutusundan çıkarak kolunu yaraladığını belirtti.

Geçen yıl New Jersey'de doğa yürüyüşü yapan bir kişiyi öldürmüş ve bu olay bir ilk olarak kayıtlara geçmişti.

Vahşi Yaşamı Koruma Komisyonu'nun verdiği bilgiye göre kara ayılarla karşılaşıldığında sakin olmalı, dik durmalı ve ayı ile bir yandan otoriter bir sesle konuşurken, bir yandan da yavaş yavaş güvenli bir bölgeye doğru geriye çekilmeli. Bu arada da ayıya açıkça görebileceği bir kaçış yolu bırakılmalı.