Florida Üniversitesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Alman filozof Karl Marx'ın ismini çalışma odasından sildi

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ABD'de bulunan Florida Üniversitesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sebebiyle Alman filozof ve ekonomist Karl Marx'ın adını taşıyan çalışma odasının ismini değiştirdi.

Karl Marx, kampüsün binalarında bulunan çalışma odalarına adı verilen tarihi figürlerden biriydi.

Newsweek'e konuşan Florida Üniversitesi sözcüsü, "Ukrayna ve dünyanın diğer noktalarında yaşananlara bakınca Karl Marx'ın ismini odadan kaldırmanın uygun olacağını düşündük" dedi.

Birçok Twitter kullanıcısı kararın ardından Marx'ın Rus bile olmadığına ve bugün Almanya sınırları içinde bulunan Trier'de doğduğuna dikkat çekti.

Çalışma odasındaki isimlikte Marx, "Filozof, radikal ekonomist ve devrimci eleştirmen" olarak nitelendiriliyordu.

Teorileri hala dünyanın dört bir yanında derslere konu olan Marx'ın 1848 yılında Friedrich Engels ile birlikte kaleme aldığı 'Komünist Manifesto', tüm zamanların en etkili siyasi metinlerinden kabul ediliyor. Rusya'nın öncülü olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de ideolojik yapılanmasında Marx'ın metinlerinden esinlenmiş; ülkenin yıllarca resmi ideolojisi Marksizm-Leninizm olarak tanımlanmıştı.