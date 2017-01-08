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BBC Türkçe

Florida saldırganı idam cezasıyla yargılanabilir

Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı

08 Ocak 2017 16:36

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanı'na düzenlenen, beş kişinin hayatını kaybettiği ve altı kişinin yaralandığı saldırının zanlısına savcıların hangi suçlamaları yönelttiği ortaya çıktı.

26 yaşındaki zanlı Esteban Santiago, uluslararası bir havalimanında ölümle sonuçlanan bir şiddet eylemi gerçekleştirmek suçlamasıyla yargılanacak. Bu suçun en üst düzey cezası ise idam.

Santiago'ya aynı zamanda silah taşımak gibi daha hafif suçlamalar da yöneltildi.

Zanlının yetkililere saldırıyı planladığını ve Fort Lauderdale Havalimanı'na tek yön bir bilet aldığını aktardığı ifade edildi.

Santiago'nun dolu olmayan yarı-otomatik bir silah ile mermi taşıdığı ve yasal olarak Alaska'dan uçağa bindiği belirtiliyor. Saldırganın Florida'ya vardıktan sonra tuvalette silahını doldurduğu düşünülüyor.

Saldırgan, silahındaki mermiler bittikten sonra yetkililere teslim oldu.

Saldırganın amacının ne olduğu henüz saptanamasa da "terör saldırısı" ihtimali dışlanmıyor.

ABD'li yetkililer ayrıca eski bir asker olan Santiago'nun bir süredir akli dengesinin yerinde olmayabileceğini kaydediyor.

Geçen Kasım ayında Santiago'nun Alaska'daki FBI (Federal Soruşturma Bürosu) ofisine tedirgin ve telaşlı bir halde geldiği aktarıldı.

Silahını yeni doğan çocuğuyla arabada bırakan Santiago, FBI'ın gerçekleştirdiği sağlık kontrolünde 'sesler duyduğunu ve Amerikan istihbarat servisleri tarafından kontrol edildiğini' söylemişti.

Silahına başta el konulsa da Aralık ayında Santiago'ya hiçbir suçlama yöneltilemediği için silahı geri verildi.

Irak'ta Nisan 2010-Şubat 2011 arasında savaşan Santiago'nun görevi Ağustos 2016'da sona erdi.

Santiago'nun akrabaları yerel medyaya Irak'ta savaşırken 'aklını yitirdiğini' söylerken erkek kardeşi ise psikolojik tedavi gördüğünü aktardı.

ABD'de kilitli ve sert bir kutuya konulduktan sonra ateşli silahların bagajlarla beraber uçması yasal.

Son zamanlarda silaha kolay erişimi olan bireylerin gerçekleştirdiği saldırılar ABD'nin gündemindeki yerini koruyor.

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