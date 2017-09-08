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Dünya

Florida, Karayipler'i vuran Irma Kasırgasına hazırlanıyor

Boynton Beach, 7 Eylül, (DHA) - Karayip adalarına büyük hasar veren ve ölümlere yol açan Irma Kasırgası Florida'ya hızla yaklaşırken, pek çok bölge tahliye ediliyor

08 Eylül 2017 02:28

Boynton Beach, 7 Eylül, (DHA) - Karayip adalarına büyük hasar veren ve ölümlere yol açan Irma Kasırgası Florida\'ya hızla yaklaşırken, pek çok bölge tahliye ediliyor. Marketlerde su, kuru gıda ve çamaşır suyu gibi acil ihtiyaç malzemelerinin neredeyse tamamı satın alındı, raflar bomboş kaldı. Bazı benzin istasyonlarında da akaryakıt kalmadı.

ABD\'li yetkililer Florida eyaletinde acil durum ilan ederek, eyaletin güneybatı ucunda mecburi tahliye emri verdi. Bölgede yaşayan halk bir yandan güvenli bölgelere kaçarken, bazı bölgelerde de yiyecek, içecek ve temizlik malzemelerine aşırı talep oldu, market rafları boşaldı.

Güney Florida\'daki Boynton Beach şehrinde yer alan Publix süpermarketinin kasırga nedeniyle kapanmasından bir gün önce çekilen fotoğraflarda, özellikle su stoklarının tükendiği görüldü. Şehirde 3-4 günlüğüne sular kesileceğinin açıklanması üzerine, marketlerde ilk olarak su reyonları boşaldı. İçecek reyonlarının bölgedeki hemen hemen tüm marketlerde bomboş olduğu belirtiliyor. Tüm evlerin üç gün boyunca yetecek yiyecek ve içecek stoklaması talimatı verildi.

Yayınlanan acil durum malzeme listesinde yer alan ve dezenfektan olarak kullanılan çamaşır suları da, tükenen ürünler arasında yer alıyor.

Acil durum alışveriş listesinde ayrıca, kuru besinler ve fıstık ezmesi gibi uzun süre dayanan ve fazla enerji veren ürünler yer alıyor.

Kasırga alarmının verildiği bölgelerde bazı benzin istasyonları da, tahliye sırasında acilen benzin almak isteyen çok sayıda araç sahibi nedeniyle tamamen boşaldı. Satacak benzini kalmayan istasyonların kapandığı ve etraflarına şerit çekildiği görüldü.

Karayipler ve Virgin adalarını vurdu

Fransa\'ya bağlı Karayip adalarında ağır hasara yola açan Irma Kasırgası, ABD’nin doğu kıyılarına doğru ilerlerken, Karayiplerin St. Martin adasında felaket nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi. Pek çok bölgeye elektrik ve su verilemiyor.

Ada ülkesi Porto Riko üzerinde ilerleyen fırtına, en yüksek şiddet derecesi olan 5. kategoride ölçülüyor. Porto Riko üzerinden geçerken şiddeti bir süreliğine azalan fırtına, İngiltere\'ye bağlı Virgin adalarında ise onlarca tekneyi birbirinin üstüne fırlattı, çok sayıda eve hasar verdi.

 

(Fotoğraflı)

 

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