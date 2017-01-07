Florida Havalimanı’nda silahlı saldırı; 5 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanı’nda silahlı bir kişinin kalabalığa ateş açtığı bildirildi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

Belediye Başkanı Barbara Sharief, saldırganın gözaltına alındığını ve saldırıyı tek kişinin düzenlediğini açıkladı. Ancak saldırganın eylemi hangi amaçla düzenlediği henüz bilinmiyor.

Görgü tanıkları yolcuların olay yerinden kaçarak uzaklaştığını anlattı. Havalimanı yetkilileri olayın yolcu bagajların alındığı alanda meydana geldiğini bildirdiler.

Bölgeyi kontrol altına alan polisin yolcuları olay yerinden tamamen tahliye ettiği öğrenildi.