Florida'da spor salonlarının açılmasını isteyen bir grup kaldırımda şınav çekerek eylem yaptı

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ABD'nin Florida eyaletinde bir grup, yeni tip Koronavirüs önlemleri çerçevesinde kapatılan spor salonlarının açılması için eylem yaptı. Adliyenin önünde toplanan grup, şınav çekti ve squat yaptı.

Spor salonlarının Covid-19 önlemleri çerçevesinde kapalı olduğu Florida'da adliye kapısında eylem yapıldı. Eylem yapmaya gelen grup kaldırımda squat, şınav gibi spor hareketleri yapmaya başladı.

Spor salonlarının açılması için yapılan eylem sosyal medyada tepki çekti. Bir Twitter kullanıcısı eylemcilere "Eğer bu hareketleri kaldırımda yapabiliyorsanız neden evinizin salonunda yapmıyorsunuz?" yazdı.