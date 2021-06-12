Florida'da silahlı saldırgan 1 yaşındaki bebeği ve büyükannesini öldürdü

T24 Dış Haberler

Florida'da perşembe günü bir süpermarketi hedef alan silahlı saldırganın önce bir yaşında bir çocuğu sonra da 69 yaşındaki büyükannesini vurarak öldürdüğü açıklandı.

55 yaşındaki Timothy J. Wall isimli saldırganın daha sonra kendisini öldürdüğü açıklandı.

Polis, saldırının arkasındaki gerekçeyi araştırmaya devam ediyor. Kurbanlar ve Wall arasında bir bağlantı bulunamadı.

Palm Beach Şerifi Ric Bradshaw, daha önce Wall'un "insan ve çocuk öldürmek istediğini söylediğini" öğrendiklerini aktardı.

Polis, perşembe günü saat 11.35 sularında silah sesleri hakkında ihbar aldıklarını ve süpermarkete gittiklerinde 1 yaşında çocuk ve 69 yaşındaki kadının cesedini bulduklarını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre Wall markete girdikten sonra önce alışveriş arabasındaki bebeği, ardından da kadını öldürdü; sonra da kendini vurdu.

Cinayetlerle ilgili şu ana kadar 30'dan fazla insan sorgulandı.