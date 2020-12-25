Florida'da havalar soğudu, yetkililer uyardı: Ağaçlardan iguana düşebilir!

Miami'de bulunan Ulusal Meteoroloji Servisi, şehirde düşen hava sıcaklıkları nedeniyle ağaçlardan iguana düşebileceği uyarısında bulundu.

USA Today'de yer alan habere göre, ABD'nin Florida eyaletinde havanın soğumasıyla bağlantılı olarak bir kez daha "iguana düşme" uyarısı yapıldı. Miami şehrinde yetkililer bir tweet paylaşarak "Noel'de daha soğuk havalar bekleniyor. Ağaçlardan iguana düşebilir. Meteorolojiyi takip edin ve sıcak kalın!" ifadelerini kullandı.

Bu yıl Ocak ayında yine Florida eyaletinde bir uyarı yapılmış ve iguanaların soğuk kanlı hayvanlar olduğu; sıcaklıklar belli bir derecenin altına düştüğünde hareketsizleştiği belirtilmişti. Ağaçlardan iguana düşebileceği ancak iguanaların ölü olmayacağı uyarısı yapılmıştı.