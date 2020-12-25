T24 LogoT24 Logo
Dünya

Florida'da havalar soğudu, yetkililer uyardı: Ağaçlardan iguana düşebilir!

Soğuk kanlı iguanaların havalar soğudukça hareketsizleştiği, bu nedenle düşebileceği hatırlatıldı

25 Aralık 2020 13:48

Miami'de bulunan Ulusal Meteoroloji Servisi, şehirde düşen hava sıcaklıkları nedeniyle ağaçlardan iguana düşebileceği uyarısında bulundu. 

USA Today'de yer alan habere göre, ABD'nin Florida eyaletinde havanın soğumasıyla bağlantılı olarak bir kez daha "iguana düşme" uyarısı yapıldı. Miami şehrinde yetkililer bir tweet paylaşarak "Noel'de daha soğuk havalar bekleniyor. Ağaçlardan iguana düşebilir. Meteorolojiyi takip edin ve sıcak kalın!" ifadelerini kullandı. 

Bu yıl Ocak ayında yine Florida eyaletinde bir uyarı yapılmış ve iguanaların soğuk kanlı hayvanlar olduğu; sıcaklıklar belli bir derecenin altına düştüğünde hareketsizleştiği belirtilmişti. Ağaçlardan iguana düşebileceği ancak iguanaların ölü olmayacağı uyarısı yapılmıştı. 

 

ETİKETLER

iguanaabdhavasoğukfloridauyarı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24